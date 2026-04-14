"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, сообщил на брифинге гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя парламентские выборы в этой стране.

"Глава победившей партии (Петер Мадьяр - ИФ) уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены, - отметил он - Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта".

"Мы может обещать, что это (проект АЭС "Пакш-2" - ИФ) будет наш особый приоритет", - сказал Лихачев.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Церемония заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.

Алексей Лихачев Еврокомиссия Пакш-2 Росатом Венгрия Петер Мадьяр
Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах

Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

 Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

 Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

 КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

 Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

В Муроме отстранили от должности директора водоканала

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов