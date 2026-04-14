"Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Росатом" готов ответить на любые вопросы Венгрии о проекте АЭС "Пакш-2", в том числе в отношении его стоимости, сообщил на брифинге гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя парламентские выборы в этой стране.

"Глава победившей партии (Петер Мадьяр - ИФ) уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены, - отметил он - Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта".

"Мы может обещать, что это (проект АЭС "Пакш-2" - ИФ) будет наш особый приоритет", - сказал Лихачев.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

Церемония заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" состоялась в феврале 2026 года.