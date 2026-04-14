Принят закон о полном госфинансировании производства и проката мультфильмов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон № 1089674-8 о создании условий для увеличения объема государственной поддержки анимационных фильмов для детей и юношества.

Закон предусматривает возможность госфинансирования производства и проката национальных мультфильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.

Сейчас законодательство предусматривает полное государственное финансирование производства и проката художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, но эта норма не распространяется на анимационные фильмы.

Предложенные изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов.

Уточняются формы государственной поддержки кинематографии: полное/частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами финансирования и соответствующих приоритетным темам.

