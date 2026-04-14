Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении экс-замминистра финансов и бывшего первого зампреда Банка России Сергея Алексашенко (признан в России иноагентом).

"Материал зарегистрирован. Дата судебного заседание пока не назначена", - сообщили в пресс-службе суда.

Алексашенко привлекают к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. ст. 20.3.3 КоАП).

Сергей Алексашенко был замминистра финансов с 1993 по 1995 годы, а с 1995 по 1998 - был первым зампредом ЦБ.

Ранее в ФСБ сообщили о расследовании уголовного дела по ст. 278 УК ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК ("Организация террористического сообщества и участие в нем"). Фигурантами дела стали в том числе бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом), бывший премьер-министр Михаил Касьянов (признан иноагентом), Сергей Алексашенко, журналист Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), экономист Сергей Гуриев (признан иноагентом), бизнесмены Борис Зимин (признан иноагентом) и Евгений Чичваркин (признан иноагентом).