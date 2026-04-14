Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Минпросвещения считают, что обязательные дежурства и уборка, которые предлагается ввести в школах, - инструменты трудового воспитания и общественно полезного труда. Так ведомство прокомментировало информацию о возможном возвращении в школы общественно полезного труда.

Этот опыт в советской школе помогал формировать трудолюбие и ответственность за результаты собственного труда и труда других людей, напомнили в министерстве.

"При этом при организации трудовой деятельности обучающихся важно учитывать их возраст, ведущий для этого возраста вид деятельности, уровень физподготовки, наличие опыта самостоятельной и коллективной работы, а также особенности общения со сверстниками и взрослыми", - сообщило Минпросвещения.

Согласно принятому в 2023 году федеральному закону № 479-ФЗ, школьники обязаны принимать участие в общественно полезном труде. При этом привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой, должно соответствовать трудовому законодательству, напомнили в Минпросвещения.

Трудовое воспитание закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), федеральных образовательных программах (ФОП) начального общего, основного общего, среднего общего образования. Оно включает приобщение учащихся к труду, уважение к трудящимся и результатам труда, ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии, самореализацию в достойном труде и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.

