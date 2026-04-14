Geely отзовет в РФ 38,9 тыс. кроссоверов Atlas из-за системы парковочного ассистента

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает на российском рынке 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas для замены предохранителя парковочного ассистента.

Как сообщил Росстандарт, под отзыв подпали автомобили, реализованные с 1 декабря 2023 г. по настоящее время. На некоторых из них при определенных обстоятельствах возможно попадание влаги и дорожных реагентов во внутреннюю полость корпуса датчика системы парковочного ассистента.

"По причине использования неправильного номинала предохранителя для датчиков помощи при парковке на этапе проектирования защита цепи может не сработать при определенных экстремальных условиях (например, длительное скопление снега с противогололедными реагентами на поверхности датчиков парковки, вызывающее короткое замыкание внутри датчика). Это может привести к перегреву (оплавлению) корпуса датчиков парковки и прилегающих компонентов бампера", - говорится в сообщении ведомства.

На всех отзываемых автомобилях планируется бесплатно заменить предохранитель парковочного ассистента с номинала 10A на номинал 5А, а также обновить ПО системы парковочного ассистента и провести проверку системы.

"Джили-Моторс" в своем сообщении об отзывной кампании уточняет, что отзыв затронет 38,913 тыс. автомобилей Geely Atlas, произведенных с 11 октября 2023 г. по 30 сентября 2025 г.

Уполномоченные представители "Джили-Моторс" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

