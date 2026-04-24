Geely отзывает в РФ еще 17,6 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает 17,59 тыс. седанов Geely Emgrand для проверки состояния топливного бака и сопутствующих узлов и элементов на предмет возможных технических дефектов, сообщил Росстандарт.

Отзываются автомобили, проданные с ноября 2023 г. по начало сентября 2025 г. Росстандарт отмечает, что на некоторых из них при определенных обстоятельствах и условиях движения клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению вакуума в системе.

"Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его", - уточняет ведомство.

На отзываемых машинах проверят и при необходимости заменят крышку заливной горловины топливного бака, а также адсорбер (устройство, которое улавливает пары бензина из бака, не позволяя им попадать в атмосферу) и ремкомплект трубки вентиляции адсорбера. Если топливный бак на отзываемой машине будет поврежден, его заменят вместе с адсорбером и топливным насосом. Работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Уполномоченные представители ООО "Джили-Моторс" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Geely в 2025 г. уже отзывала в РФ почти такую же партию седанов Emgrand по той же причине. В сентябре прошлого года под отзыв подпали 17,736 тыс. автомобилей, проданных с ноября 2023 г.

