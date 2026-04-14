Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание, повлекшее за собой частичное обрушение конструкций, произошло во вторник на территории Казанского порохового завода, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий инцидента. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркнули в пресс-службе.

Казанский пороховой завод - старейший в России. Он выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.

Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

 Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

 Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Актер Артур Смольянинов заочно получил 8 лет колонии за фейки об армии

Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах

Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

 Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1652 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов