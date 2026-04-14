Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание, повлекшее за собой частичное обрушение конструкций, произошло во вторник на территории Казанского порохового завода, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий инцидента. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркнули в пресс-службе.

Казанский пороховой завод - старейший в России. Он выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.