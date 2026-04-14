В Совбезе РФ допустили использование переговоров Штатами и Израилем для подготовки наземной операции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мирные переговоры могут быть использованы США и Израилем для подготовки к наземной операции против Ирана, есть вероятность, что в случае неудачного переговорного процесса по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться даже с большей интенсивностью, заявили в аппарате Совета безопасности РФ во вторник.

"США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, так как Пентагон продолжает наращивать группировку войск (сил) США в регионе", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

"В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью", - заявили в Совете безопасности.

Ранее сообщалось, что после 39 суток военных действий в 2:00 8 апреля по московскому времени США и Иран объявили о двухнедельном перемирии.

В Совбезе РФ отметили, что особенностью данного соглашения являются диаметрально противоположные трактовки событий официальными лицами США и Ирана.