Россия и Китай выступили за продолжение переговоров по Ирану

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Пекин выступают за продолжение переговорного процесса по урегулированию ситуации вокруг Ирана, готовы содействовать этому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с КНР твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав, в соответствии с международными законами, каждой стороны", - сказал Лаврова журналистам по итогам визита в Китай.

Министр отметил, что Москва и Пекин "готовы поддерживать различные форматы внешнего сопровождения этих переговоров".

"Мы об этом тоже подробно вчера говорили", - заявил Лавров.