Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Обогащение урана в мирных целях является неотъемлемым правом Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Право на обогащение урана в мирных целях - это неотъемлемое право Исламской Республики Иран. Как Исламская Республика сама в ходе переговоров этим правом распорядится - возьмет ли паузу, или будет настаивать на сохранении это права - любой подход, опирающийся на этот принцип, принцип универсальности права на обогащение, будет российской стороной принят", - сказал Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Министр добавил: "Я очень надеюсь, что те, кто непосредственно в переговорах участвует, с американской стороны в данном случае, будут реалистами, будут учитывать интересы всего региона и не станут продолжать неспровоцированную агрессию, от которой страдают прежде всего и больше всех, давайте называть вещи своими именами, союзники Соединенных Штатов, имея в виду арабские монархии Персидского залива". "И нам небезразлично, как на их экономике, на их благополучии, на состоянии их населения сказываются подобного рода авантюры", - резюмировал Лавров.