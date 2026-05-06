В красноярском селе из-за паводка подтоплено 15 домов, часть жителей эвакуировали

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Полтора десятка домов подтоплено в Дзержинско-Тасеевском округе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают 29 человек, в том числе шестеро детей",

Как сообщается, из двух домов эвакуированы четыре человека, из них двоих детей.

Потепление и сильные дожди привели к резкому подъему воды в реке Усолка.

Уровень воды в реке составил 7 м 37 см при критической отметке 6 м 50 см.

Кроме того, в селе Бакчет подтоплены огороды и частично надворные постройки двух домов.

На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Красноярский край Троицк
Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

 Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

