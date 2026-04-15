Поиск

Лавров заявил, что Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

По словам главы МИД РФ, в США есть компании, готовые работать на равноправной основе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества после урегулирования украинского кризиса с теми странами, которые будут готовы это делать на равноправной и взаимовыгодной основе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы, когда украинский кризис будет урегулирован на основе полного учета законных российских интересов - мы будем заинтересованы, конечно, в восстановлении, в возобновлении инвестиционного сотрудничества с теми странами, которые будут готовы это делать на равноправной, взаимоуважительной, взаимовыгодной основе", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Министра спросили о состоянии отношений России и США. По его словам, российско-американские отношения "не на точке замерзания".

"У нас отношения открытые. Мы регулярно общаемся на самых разных уровнях и всегда готовы к контактам. Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американкой стороны. Не обо всех мы говорим, потому что считаем важным не столько размахивать флагом развития отношения с Соединенными Штатами, сколько вопросы решать. А очень часто практические результаты зависят от того, насколько тишина соблюдается", - пояснил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что у Москвы есть ощущение, что в США есть компании, которые готовы работать с Россией на указанных принципах. "Есть и заинтересованность администрации (президента США - ИФ)", - добавил министр.

"Но посмотрим, что останется из перспективных взаимовыгодных проектов к тому времени, когда США скажут: ну все, слава богу, мы урегулировали Украину, давайте теперь поговорим о делах. Пока они ведь о делах только говорят в таком, знаете, теоретическом плане. (...) Мало может, что остаться к тому времени, когда такой разговор американцы предложат начать уже по-деловому", - заключил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров украинское урегулирование инвестиции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
