Генпрокурор выступил за запрет возвращения на госслужбу чиновников, уволенных по утрате доверия

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан высказался за законодательный запрет для чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, повторно устраиваться на госслужбу.

"Казалось бы, такая запись (об утрате доверия) должна стать для коррупционеров "черной меткой", исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет. Считаю, этот пробел нужно устранить", - сказал Гуцан, выступая в среду в Совете Федерации с ежегодным докладом сенаторам.

По его словам, число чиновников, освобожденных по требованию прокуроров от должности в связи с утратой доверия, возросло на треть и достигло почти тысячи служащих.

"Пресекались попытки чиновников избежать наказания и уволиться по собственному желанию до начала проверки. По искам прокуроров суд изменил формулировки увольнения на "утрату доверия" для 300 должностных лиц", - добавил генпрокурор.