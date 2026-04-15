Генпрокурор сообщил о возвращении РФ из-под иностранного влияния 32 стратегических предприятий

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Активы общей стоимостью 2,5 трлн рублей, в том числе 32 стратегических предприятия, возвращены государству, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"Ключевой задачей надзора остается укрепление имущественной и финансовой основы государства. Ее реализация за счет исковых механизмов способствовала зачислению в казну активов стоимостью 2,5 трлн рублей", - сказал Гуцан в среду, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом сенаторам.

По его словам, среди этих активов - 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры.

"Их иностранные владельцы действовали в ущерб интересам России, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность. Более того, за счет полученной прибыли спонсировали ВСУ и иную антироссийскую деятельность", - подчеркнул генпрокурор.