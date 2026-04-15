Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала пиратством действия западных стран, задерживающих российские суда с нефтью и газом, и попросила генпрокурора инициировать судебные разбирательства по этому поводу.

"Мы видим, что сегодня происходит в мире, и участились случаи, когда западные страны совершают пиратские действия, задерживают наши суда, которые перевозят нефть, газ по заранее заключенным контрактам. Безусловно, это грубейшее нарушение международного права, действительно, пиратство и нарушение права частной собственности, которую на Западе всегда декларировали как неприкосновенную", - сказала Матвиенко после выступления генпрокурора РФ Александра Гуцана с докладом перед сенаторами.

"Украинский режим совершает террористические акты по нашим судам. Кроме всего прочего, это наносит еще огромный вред экологии - морям, океанам, природе. При этом "партии зеленых", которые всегда выступали ярыми защитниками экологии, также молчат", - отметила она.

Спикер Совета Федерации предложила подумать, что в этом случае может сделать прокуратура, чтобы впредь такого не допускать. По ее мнению, необходимо действовать "письмами, возражениями, подачей в суды".

"То есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично, в информационной среде, в судебной системе", - сказала Матвиенко.

"Давайте еще больше активизируем нашу наступательную политику в отношении тех, кто совершает такие преступления", - призвала она генпрокурора.