В Кремле заявили, что инструкции кораблям по сопровождению танкеров не могут быть публичными

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть преданы огласке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о последних распоряжениях относительно сопровождения танкеров в море.

Песков отметил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром. Любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов, подчеркнул представитель Кремля.

"Президент этому уделяет большое внимание", - добавил он.

Ранее стало известно, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" сопровождал два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. Песков подчеркнул, что это действие предпринято для защиты от международного пиратства.