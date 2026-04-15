Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Запретов и наказания за использование VPN в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что сейчас никаких на этот счет (использование VPN) запретов нет и никакой ответственности за использование не предусмотрено", - сказал Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, он отметил, что не располагает информацией об обратном - "о каких-то планах на этот счет".

Песков порекомендовал с этими вопросами обращаться в Минсвязи и Роскомнадзор.