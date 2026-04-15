Дума приняла в I чтении проект об упрощении лесовосстановления для резидентов ТОР

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила лесовосстановления для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и снижает нагрузку на инвесторов, реализующих рекреационные проекты на землях, переведенных из лесного фонда.

Проект закона (№1163986-8) в марте внесло в парламент правительство.

В пояснительной записке напоминается, что сейчас компании, в интересах которых земли лесного фонда переводятся в другие категории, обязаны обеспечить лесовосстановление на площади, равной всей площади переведенного участка - независимо от того, сколько деревьев было вырублено фактически. Авторы законопроекта указывают, что для рекреационных проектов на территориях опережающего развития это требование непропорционально: сохранение насаждений - часть самого проекта, и масштабная вырубка там не проводится.

Законопроект предлагает привязать объем лесовосстановления не ко всей площади участка, а только к той его части, которая была фактически освобождена от деревьев. На выполнение работ отводится три года с момента начала вырубки. Перечень ТОР, на которые распространятся новые правила, утвердит правительство.

Документ также вводит механизм контроля: резидент обязан уведомить управляющую компанию ТОР о начале вырубки и затем отчитаться о проведённом лесовосстановлении. Управляющая компания передает эти сведения в региональный орган власти.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.