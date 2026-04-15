Совфед одобрил полное госфинансирование производства и проката мультфильмов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о создании условий для увеличения объема государственной поддержки анимационных фильмов для детей и юношества.

Закон предусматривает возможность госфинансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.

До сих пор законодательство предусматривало полное госфинансирование производства и проката художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, но не мультфильмов.

Предложенные изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран, говорится в пояснительной записке к документу.

Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов.

Уточняются формы государственной поддержки кинематографии, предусмотрев, что полное/частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами финансирования и соответствующих приоритетным темам.

 Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

 Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

 Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах помогал бы в расследованиях

 Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

 Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

 Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

