Совфед одобрил полное госфинансирование производства и проката мультфильмов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о создании условий для увеличения объема государственной поддержки анимационных фильмов для детей и юношества.

Закон предусматривает возможность госфинансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.

До сих пор законодательство предусматривало полное госфинансирование производства и проката художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, но не мультфильмов.

Предложенные изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран, говорится в пояснительной записке к документу.

Закон также включает в перечень основных направлений деятельности Минкультуры ежегодное утверждение объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов различных категорий, а также утверждение приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов.

Уточняются формы государственной поддержки кинематографии, предусмотрев, что полное/частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами финансирования и соответствующих приоритетным темам.