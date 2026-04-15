В Ленобласти с начала года уничтожили более 240 беспилотников

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской области в этом году ликвидировано 243 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая с отчетом перед Законодательным собранием региона в среду в Тосно.

По его словам, целью атак были объекты экономики, портовые мощности, а также попытка посеять панику и вызвать социальное напряжение. "Ничего из того, что ставил перед собой враг, ему достичь не удалось", - заявил глава региона.

Финансирование госпрограммы "Безопасность Ленинградской области" в 2025 году составило 5,8 млрд рублей. В 2026 году, по словам Дрозденко, сумма вырастет минимум на 50%. Общие расходы бюджета на поддержку армии, защиту неба и добровольческие подразделения превысили 24 млрд рублей.

Глава региона добавил, что для усиления противовоздушной обороны уже построены и продолжается строительство ряда объектов, устанавливаются посты технического наблюдения, в том числе на островах Финского залива, возводятся опорные пункты и фортификационные сооружения для пограничников.