В Ленобласти с начала года уничтожили более 240 беспилотников

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской области в этом году ликвидировано 243 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая с отчетом перед Законодательным собранием региона в среду в Тосно.

По его словам, целью атак были объекты экономики, портовые мощности, а также попытка посеять панику и вызвать социальное напряжение. "Ничего из того, что ставил перед собой враг, ему достичь не удалось", - заявил глава региона.

Финансирование госпрограммы "Безопасность Ленинградской области" в 2025 году составило 5,8 млрд рублей. В 2026 году, по словам Дрозденко, сумма вырастет минимум на 50%. Общие расходы бюджета на поддержку армии, защиту неба и добровольческие подразделения превысили 24 млрд рублей.

Глава региона добавил, что для усиления противовоздушной обороны уже построены и продолжается строительство ряда объектов, устанавливаются посты технического наблюдения, в том числе на островах Финского залива, возводятся опорные пункты и фортификационные сооружения для пограничников.

Оценку за поведение будут выставлять в 1-8 классах в рамках апробации

Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах помогал бы в расследованиях

Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

