Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Зеленоградский суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС Вячеславу Романовскому, членам его семьи и доверенным лицам об обращении имущества в доход государства.

"В доход государства требуют обратить 56 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса общей стоимостью более 500 млн рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Как сказано в иске, Романовский, замещая публично значимую должность, приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности.

Беседа по иску замгенпрокурора назначена в суде на 20 апреля.

