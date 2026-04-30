Поиск

В доход РФ обращено имущество экс-главы Московской областной таможни на 500 млн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Зеленоградский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС Вячеславу Романовскому, членам его семьи и доверенным лицам об обращении имущества в доход государства, сообщили в четверг в Мосгорсуде.

"Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили" - сообщили в суде.

В доход государства обращены 56 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса общей стоимостью более 500 млн рублей.

Также суд взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 млн рублей и государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Как следует из искового заявления, Романовский, замещая публично значимую должность, приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности.

Мосгорсуд ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

