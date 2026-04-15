Путин "тем или иным образом" примет участие в саммите БРИКС в Индии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассчитывает участвовать в саммите БРИКС, который в этом году примет Индия, заявил India Today пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я надеюсь на это. В любом случае он тем или иным образом будет принимать участие", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки, будет ли президент участвовать лично в саммите.

Песков отметил, что существуют "различные варианты форматов" участия.