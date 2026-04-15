Главу водоканала в Дагестане отправили под домашний арест

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест директора водоканала Карабудахкентского района по делу о массовом отравлении питьевой водой, сообщает пресс-служба суда.

Суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства: его характеристики, характер преступления и семейное положение.

Как сообщалось, по версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего со 2 по 4 апреля в медучреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, 35 жителей села Карабудахкент были госпитализированы. Подозреваемого задержали.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, очаг заболевания находится вне зоны паводка. Уголовное дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи СУ СКР по Дагестану также проводят проверку по факту отправления питьевой водой более 30 жителей Каспийска.