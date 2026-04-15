Минпромторг ответил Генпрокуратуре на критику за недостаточное импортозамещение лекарств

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации отметил, что Минпромторг не в полной мере обеспечил импортозамещение критически важной медицинской и фармацевтической продукции и допустил срыв выпуска оборудования для функциональной диагностики и производство антимикробных препаратов.

По его словам, о всех недостатках в обеспечении технологического суверенитета Генпрокуратура проинформирована правительство.

Минпромторг на это привел данные о производстве и продажах российских лекарств.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на данные аналитических агентств, объем фармацевтического рынка противомикробных лекарственных препаратов в России по итогам 2025 года составил более 84 млрд рублей и более 247 млн упаковок (рост на 5,98% и снижение на 5,16% соответственно). При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка по итогам 2025 года составила более 72% в натуральном и порядка 57% в стоимостном выражении (рост на 6,32% и снижение на 7,62% к 2024 году).

"Минпромторгом отмечается стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех противомикробных лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, что находит отражение на официальном сайте Росздравнадзора. По состоянию на 15 апреля 2026 года субъектами обращения лекарственных средств представлялась информация о более 2 тыс. серий лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации. Также одним из мероприятий федерального проекта Минпромторга "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий" национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" предусмотрена разработка и организация производства, в том числе 8 противомикробных лекарственных препаратов, по двум из которых отечественными компаниями уже получены регистрационные удостоверения, а пять находятся на этапе фармацевтической разработки у отечественных компаний", - заверили в министерстве.

На текущий момент в Государственном реестре лекарственных средств содержатся сведения о 1854 регистрационных удостоверениях на лекарственные препараты, соответствующие 121 международному непатентованному наименованию (МНН), относящиеся к группе противомикробных лекарственных препаратов (антибактериальные, противовирусные, противогрибковые, противопротозойные, антисептические препараты). Из указанного перечня лекарственных препаратов 74 МНН включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, из которых по 66 МНН (более 85%) обеспечена технологическая возможность производства на территории России, сообщили в Минпромторге.