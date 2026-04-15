Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Перед въездами на Крымский мост в общей сложности скопились 1,2 тысячи машин, ожидающих досмотра, сообщил инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"21:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 202 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1000 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи не уточняется.

Ранее мост перекрывали для автотранспорта примерно на час.