РФ в I квартале увеличила выручку от экспорта замороженной говядины в Китай в 1,5 раза

Свежую говядину РФ в этом году в КНР не экспортировала

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ в январе-марте 2026 года экспортировала в Китай замороженной говядины на $34,1 млн против $22,5 млн за аналогичный период прошлого года (рост в полтора раза). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте, после резкого роста в феврале – до $14 млн, поставки снизились в два раза до $7,2 млн тонн. В годовом выражении снижение составило 22,6% ($9,3 млн в марте 2025 года).

В первом квартале Китай закупал замороженную говядину в 15 странах. Недосягаемым лидером остается Бразилия, которая за три месяца поставила на китайский рынок этого мяса на $2,9 млрд. Затем следуют Австралия – на $664,9 млн и Аргентина - на $618,3 млн. Причем Австралия и Аргентина поменялись местами.

В 2025 году выручка РФ от экспорта замороженной говядины в Китай выросла до $100,2 млн с $86,6 млн в 2024 году.

Свежую говядину РФ в этом году в КНР не экспортировала. В первом квартале прошлого года ее было поставлено на $393,8 тыс. Больше всего такой говядины ввозит Австралия – на $176,9 млн в январе-марте этого года.