Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил восходящий коррекционный импульс предыдущего дня на фоне роста металлов, мировых фондовых площадок и стабилизации нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется у $95 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана. Фактором поддержки также выступают данные Росстата о замедлении инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения ДКП Банком России в апреле. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2746,08 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+1,3%), "Полюса" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Русала" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 апреля, составляет 75,2346 руб. (-61,86 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "ВК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%. Исходя из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, свидетельствуют результаты проведенного Банком России опроса предприятий. Базовый индикатор в этой сфере - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает ЦБ в своем традиционном бюллетене "Региональная экономика", опубликованном в среду.

В США накануне просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), но выросли и обновили рекордные максимумы S&P 500 (+0,8%, выше 7022 пунктов) и Nasdaq (+1,6%, выше 24016 пунктов; индикатор вырос 11-ую сессию подряд).

В Азии утром в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).