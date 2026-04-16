Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил восходящий коррекционный импульс предыдущего дня на фоне роста металлов, мировых фондовых площадок и стабилизации нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется у $95 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана. Фактором поддержки также выступают данные Росстата о замедлении инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения ДКП Банком России в апреле. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2746,08 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+1,3%), "Полюса" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Русала" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 апреля, составляет 75,2346 руб. (-61,86 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "ВК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%. Исходя из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, свидетельствуют результаты проведенного Банком России опроса предприятий. Базовый индикатор в этой сфере - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает ЦБ в своем традиционном бюллетене "Региональная экономика", опубликованном в среду.

В США накануне просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), но выросли и обновили рекордные максимумы S&P 500 (+0,8%, выше 7022 пунктов) и Nasdaq (+1,6%, выше 24016 пунктов; индикатор вырос 11-ую сессию подряд).

В Азии утром в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Ночью над регионами России нейтрализовали 207 БПЛА

При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается

Минпромторг ответил на критику за недостаточное импортозамещение лекарств

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Прокат электросамокатов приостановят в Раменском округе с 20 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1693 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов