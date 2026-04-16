Вылет 18 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме после вводившихся ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта. Все операции выполняются по фактическому расписанию, суточный план - обслужить 126 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 9:00 в аэропорту Сочи задерживается вылет 18 рейсов.

Так, задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Азимут" в Астрахань, "Россия" в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань, "Икар" в Орск, "Уральские авиалинии" в Екатеринбург.

Задерживается вылет нескольких рейсов по международным направлениям: Red Wings в Тбилиси (Грузия), "Аэрофлот" в Ереван (Армения) и Стамбул (Турция), AlMasria Universal Airlines в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Uzbekistan Airways в Ташкент (Узбекистан), "Ираэро" в Стамбул.

Как сообщалось, ограничения на прием и вылет воздушных судов были введены в аэропорту Сочи минувшей ночью и сняты в четверг утром.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

