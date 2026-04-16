Россия в I квартале вдвое нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Индию подсолнечного масла на $592 млн, что в два раза больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли в 1,6 раза, превысив 456 тыс. тонн, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Центр напоминает, что за весь 2025 год экспорт подсолнечного масла составил более 1,1 млн тонн на сумму около $1,3 млрд.

Рекордным стал 2024 год - более 2,2 млн тонн почти на $2 млрд.

