Госкорпорацию "Росатом" попросили ввести Хабаровскую АЭС в эксплуатацию раньше плана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Росатом" получил обращение от властей Хабаровского края с просьбой ввести АЭС здесь раньше, готов это сделать в случае необходимости, сообщил первый замглавы концерна "Росэнергоатом" Александр Хвалько на совещании о развитии электроэнергетики в ДФО, проходящем в Совете Федерации.

"Есть обращение губернатора в госкорпорацию на тему более раннего ввода в эксплуатацию энергоблоков Хабаровской станции, и также возможно увеличение мощности", - рассказал он.

По словам Хвалько, местные власти объясняют такую необходимость прогнозом роста потребления в регионе.

"Госкорпорация готова к реализации в более ранние сроки относительно тех параметров генсхемы до 2042 года, притом что будет выполнена верификация (прогноза энергопотребления профильными ведомствами - ИФ) и, соответственно, подтверждения будут направлены в наш адрес", - заключил он.

Действующий вариант генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предполагает ввод первого и второго блоков Хабаровской АЭС в 2041 и 2042 годах.

ДФО Росатом Росэнергоатом Хабаровская АЭС Александр Хвалько
