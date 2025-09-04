Путин предложил подумать о расширении угольной генерации на Дальнем Востоке, строительстве ГЭС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Использование угольной генерации на Дальнем Востоке может быть расширено, такую возможность предложил оценить президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК региона.

"В регионе есть солидные запасы угля. В этой связи полагаю целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Разумеется, там, где это экономически оправдано и целесообразно", - сказал он.

"По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет - до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - отметил Путин.

Кроме того, в своем выступлении от также сказал, что сейчас гидроэнергетический потенциал региона используется "пока явно недостаточно". "Нужно проработать проекты строительство крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования", - заключил Путин.

На Дальнем Востоке в ближайшие годы прогнозируется дефицит мощности. Согласно проекту схемы и программы развития электроэнергетических систем до 2031 года (СиПР), помимо строительства генерации (недавно не состоялись два отбора проектов генерации для Приморья и Хабаровского края, новых пока не объявляли - ИФ), речь идет о строительстве ВЛ 500 кВ "Хабаровская - Комсомольская" с реконструкцией подстанции 500кВ "Комсомольская". "Строительство данной ЛЭП 500 кВ также является мероприятием, необходимым для обеспечения возможности вывода из эксплуатации Комсомольской ТЭЦ-2", - отмечается в СиПР.

При этом в случае "нереализации строительства гарантированной генерации суммарной установленной мощностью в объеме не менее 445 МВт (в Приморье и Хабаровском крае - ИФ)" помочь сохранить бездефицитную работу может продление срока эксплуатации генерирующего оборудования Артемовской ТЭЦ и Хабаровской ТЭЦ-1 после 2027 года. Впрочем, судя по документу, даже если генерацию на 445 МВт построят, продление ресурса станций все равно нужно до ввода первого блока Приморской АЭС в 2033 году.

Кроме того, в числе краткосрочных мероприятий предлагается перенос продолжения модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 на период после 2028 года, "продолжение эксплуатации генерирующего оборудования иностранного производства Восточной ТЭЦ и мини-ТЭЦ на о. Русский", а также "перенос сроков увеличения потребления энергопринимающими устройствами крупных потребителей на период после реализации мероприятий по строительству новых объектов генерации".

Также частичным решением может быть и продление срока эксплуатации геноборудования "Якутской ГРЭС" и "Якутской ГРЭС Новая".

Однако в документе прописано, что если новую генерацию не построить, а выбрать вариант продления эксплуатации существующего оборудования, то "величина выработки электрической энергии существующим объектами генерации будет меньше, чем у новых объектов генерации (менее 6500 часов в году), что приведет к необходимости ограничения экспорта электрической энергии до года ввода первого энергоблока Приморской АЭС (1000 МВт в 2033 году)".