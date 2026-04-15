Правительство РФ подготовило меры по обеспечению устойчивости бюджета

Устойчивость бюджета необходимо сохранять, в том числе, на фоне ситуации на мировых рынках, заявил Путин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Устойчивость и сбалансированность федерального бюджета необходимо сохранять, в том числе, и на фоне ситуации на мировых рынках, соответствующие меры подготовлены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кроме того, отдельно поговорим о ситуации в сфере государственных финансов. Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

"Мы это внимательно с вами отслеживаем, видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры. Сегодня мы их обсудим", - отметил глава государства.

Минфин ранее приостановил проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила до 1 июля 2026 года "в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны".

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло соответствующее постановление правительства.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев пояснял, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность изменения этих параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина", - сказал он. По его словам, Минфин видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что "равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры".

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

