Поиск

Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы в Волге и Каспийском море на 2027 год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Волге и Каспийском море, действующий до конца 2026 года, может быть продлен и на будущий год, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Судя по ситуации и по прогнозам, которые дают нам ученые, запрет (на вылов в 2027 году - ИФ), скорее всего, будет продлен. Для восстановления популяции (воблы - ИФ) требуется время. А с учетом того, что идет обмеление Волги, думаем, что с большой вероятностью запрет будет продлен", - сказал Шестаков журналистам в Астрахани в четверг.

В ноябре прошлого года ведомство также сообщало, что запрет может сохраниться и в 2027 году.

Министерство сельского хозяйства РФ продлило запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в границах водных объектов Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2026 года.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет вылов этой рыбы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения проблемы регион выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу РФ об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на 2024 год. Предложение было поддержано. Позже Минсельхоз РФ принял решение о полном запрете на вылов в 2025 году.

Кроме того, согласно приказу Минсельхоза РФ, до конца 2026 года продлевается запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, также запрещено применение определенных орудий лова.

Росрыболовство Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

