В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Виктория Боня
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле видели обращение блогера Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину, в котором она подняла ряд резонансных ситуаций, в том числе последствия паводков в Дагестане и разлив топлива в Анапе, но отметили, что по всем вопросам сейчас ведется работа, они не оставлены без внимания.

"Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратила на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле видеообращение блогера и будет ли президент на него реагировать.

Он заметил, что в этом обращении затрагиваются многие темы, "отдельно по которым вы видели на самом деле ведется работа".

"То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы, да, действительно, это весьма резонансные темы. Но по ним, справедливости ради (надо сказать - "ИФ"), ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Виктория Боня
