Около сотни объектов образования повреждены в Дагестане из-за непогоды

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Оползни и наводнения в Дагестане полностью вывели из строя четыре объекта образования, еще почти 100 получили повреждения, сообщает пресс-служба главы республики в четверг.

"Полностью вышли из строя четыре объекта образования, 96 пострадали. Оценка ущерба продолжается", - говорится в сообщении.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 16 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
