В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы обратил в доход государства незаконно приобретенный бывшим главой Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК) Магомедом Каитовым имущественный комплекс электросетей Хасавюрта, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - сообщили в суде.

В доход государства обращены три административных здания площадью 1,5 тыс. кв. метров, 81 трансформаторную подстанцию и линии электропередачи протяженностью 336 км, обеспечивавшие электричеством более 200 тыс. жителей города и близлежащих населенных пунктов.

Как установили прокуроры, с 2010 года сдача в аренду "Россетям" электросетей Хасавюрта принесла Каитову доход в размере 270 млн рублей.

Эти активы перешли в собственность Каитова в 2008 году. В период 2012-2013 гг. Каитов добился включения объектов в Хасавюрте в госпрограмму модернизации, при этом договоры на сумму более 500 млн рублей заключались с подконтрольными ему фирмами.

В июле 2025 года Черемушкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Каитова общей стоимостью 14,3 млрд. рублей.

Каитов, желая скрыть, что он является бенефициаром энергообъектов в Хасавюрте, передал их Абдул-Малик Мусаеву за 72 млн рублей при рыночной стоимости 250 млн рублей, хотя Мусаев не имел необходимых средств для этого.

Каитов является фигурантом дела о преступном сообществе. По версии следствия, Каитов и другие фигуранты с 2011 по 2021 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на создание комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в Дагестане. В настоящее время он объявлен в розыск.