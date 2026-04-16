Воевавший за ВСУ поляк приговорен в ЛНР в 13 годам строгого режима

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил гражданина Польши к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за наемничество, сообщили в пресс-службе суда.

"Верховным Судом ЛНР постановлен обвинительный приговор в отношении 47-летнего гражданина Республики Польша Флачека К.Й. - жителя города Мысловице, который в целях получения материального вознаграждения прибыл в зону проведения СВО и принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований, где был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.