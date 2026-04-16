В горных районах Дагестана две сотни домов повреждены из-за оползней

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане продолжают оценивать ущерб, нанесенный оползнями в горных районах: больше всего повреждений домов выявлено в шести муниципальных образованиях, сообщила пресс-служба администрации главы республики Сергея Меликова.

"Порядка 200 домов, предварительно, пострадали из-за оползней в горах Дагестана. Эта цифра постоянно растет, оценка ущерба продолжается", - заявил зампред правительства республики Рамазан Джафаров.

Больше всего повреждений получили дома в Дахадаевском, Докузпаринском, Гунибском, Акушинском, Лакском, Левашинском районах. В Дахадаевском районе более 80 хозяйств остаются в зоне риска. Кроме того, пострадала инфраструктура - дороги, мосты и другие объекты.

"В Карабудахкентском районе под угрозой подмыва находится 5 домов в селах Карабудахкент и Гурбуки. Эвакуировано 28 человек, из них 12 детей. Ведутся берегоукрепительные работы", - сообщила также пресс-служба Меликова.

В районе без воды остаются 26 тысяч человек. Питьевую воду им подвозят.

"Аварийно-восстановительные работы пока не проводятся в связи с высоким уровнем реки Губден-озень. На контроле остается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий и дезинфекции", - уточняется в сообщении.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, в регионе были подтоплены 9 825 жилых домов, повреждения получили 7 126 домов. Погибли шесть человек.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище было эвакуировано свыше 4 тысяч человек из четырех микрорайонов Дербентского района.