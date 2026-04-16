Более 100 домов в одном из районов Дагестана подлежат сносу после наводнения

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 500 домов попали в зону подтопления в Хасавюртовском районе Дагестана, из них более сотни находятся в состоянии, требующем сноса, сообщает пресс-служба главы республики в четверг.

"В зону подтопления попали 538 домов, большая часть уже осмотрена. На данный момент определено, что 280 домов подлежат ремонту, 114 - сносу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жителям района уже выплачено более 20 млн рублей единовременной помощи.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.