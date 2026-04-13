Аварийное отключение электроснабжения затронуло 20 тыс. абонентов в Дагестане

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты планируют до конца вторника восстановить прерванное из-за непогоды электроснабжение в горных районах Дагестана, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Манвел Мажонц в ходе заседания оперативного штаба региона в понедельник.

"На сегодняшний день у нас по тем явлениям, которые прошли вчера-позавчера - лавины, снег, сели, 20 тыс. абонентов отключены от электроэнергии. Почти все - в горных районах. Сегодня (специалисты - ИФ) только получили доступ, работы ведутся, до конца завтрашнего дня электроснабжение будет восстановлено", - сказал Мажонц.

Как отметил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев, для ликвидации последствий непогоды в высокогорных территориях были привлечены дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов, необходимости в наращивании их числа нет.

Министр добавил, что по сравнению с аварийными отключениями в конце марта-начале апреля, вызванными наводнением, текущая ситуация не носит массовый характер

"К сожалению, вынужден констатировать, что 20 тыс. (абонентов - ИФ) - это не массовое отключение для нас. Учитывая, что 4-5 апреля было порядка 178 тыс. (отключенных потребителей - ИФ), кратно выше было с 28 марта", - сказал он.

Со своей стороны первый зампредседателя правительства Дагестана проинформировал, что в настоящее время перебои с водоснабжением зафиксированы в девяти населенных пунктах, организован подвоз воды. Аварии планируется устранить до конца текущего дня.

По его сведениям, два населенных пункта Акушинского района по-прежнему остаются без газа из-за схода оползня. "Там по очень крутому склону смонтирован газопровод, который получил полный разрыв. Это газопровод высокого давления, поэтому там сложность есть, коллеги новый маршрут прокладывают. Там никакой угрозы (утечки - ИФ) нет", - уточнил, в свою очередь, министр энергетики и тарифов республики.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.