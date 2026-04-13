Поиск

Аварийное отключение электроснабжения затронуло 20 тыс. абонентов в Дагестане

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты планируют до конца вторника восстановить прерванное из-за непогоды электроснабжение в горных районах Дагестана, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Манвел Мажонц в ходе заседания оперативного штаба региона в понедельник.

"На сегодняшний день у нас по тем явлениям, которые прошли вчера-позавчера - лавины, снег, сели, 20 тыс. абонентов отключены от электроэнергии. Почти все - в горных районах. Сегодня (специалисты - ИФ) только получили доступ, работы ведутся, до конца завтрашнего дня электроснабжение будет восстановлено", - сказал Мажонц.

Как отметил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев, для ликвидации последствий непогоды в высокогорных территориях были привлечены дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов, необходимости в наращивании их числа нет.

Министр добавил, что по сравнению с аварийными отключениями в конце марта-начале апреля, вызванными наводнением, текущая ситуация не носит массовый характер

"К сожалению, вынужден констатировать, что 20 тыс. (абонентов - ИФ) - это не массовое отключение для нас. Учитывая, что 4-5 апреля было порядка 178 тыс. (отключенных потребителей - ИФ), кратно выше было с 28 марта", - сказал он.

Со своей стороны первый зампредседателя правительства Дагестана проинформировал, что в настоящее время перебои с водоснабжением зафиксированы в девяти населенных пунктах, организован подвоз воды. Аварии планируется устранить до конца текущего дня.

Несколько домов полностью разрушено оползнем в Дахадаевском районе Дагестана

По его сведениям, два населенных пункта Акушинского района по-прежнему остаются без газа из-за схода оползня. "Там по очень крутому склону смонтирован газопровод, который получил полный разрыв. Это газопровод высокого давления, поэтому там сложность есть, коллеги новый маршрут прокладывают. Там никакой угрозы (утечки - ИФ) нет", - уточнил, в свою очередь, министр энергетики и тарифов республики.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

