Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на полицейских в Оренбуржье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, в результате которого один полицейский погиб, еще трое получили ранения, сообщает СКР.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

По данным следствия, в четверг сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России "Орское" в целях задержания лица, находящегося в федеральном розыске, прибыли в поселок Аккермановка города Новотроицка по месту нахождения фигуранта.

"В ходе задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия. В результате его действий один сотрудник погиб, трое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. После совершенного преступления фигурант скрылся с места происшествия", - сообщает СКР.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

"Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", - добавили в СКР.

МВД России СКР Оренбургская область
Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

 Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

 Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

 Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

 Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

 В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1713 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9018 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов