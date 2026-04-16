Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на полицейских в Оренбуржье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, в результате которого один полицейский погиб, еще трое получили ранения, сообщает СКР.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

По данным следствия, в четверг сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России "Орское" в целях задержания лица, находящегося в федеральном розыске, прибыли в поселок Аккермановка города Новотроицка по месту нахождения фигуранта.

"В ходе задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия. В результате его действий один сотрудник погиб, трое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. После совершенного преступления фигурант скрылся с места происшествия", - сообщает СКР.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

"Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", - добавили в СКР.