В Москве раскритиковали меры США по блокаде Ормузского пролива

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Блокада Ормузского пролива со стороны США носит неправомерный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целом же меры США по введению морской блокады Ормузского пролива, будь то перехват судов или блокирование иранских портов, необходимо рассматривать исключительно в качестве односторонних и неправомерных как с точки зрения устава ООН, так и международного морского права, в частности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, "это очередная вольная интерпретация Вашингтоном международных правовых рамок, которая лишь способствует дальнейшей эскалации конфликта и, соответственно, приводит к соответствующим экономическим последствиям".

Как отметила Захарова, "согласно уставу ООН введение морской блокады возможно только по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве одной из коллективных мер для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

В данном случае, указала представитель внешнеполитического ведомства, таких решений не принималось.

"Если на деле речь пойдет о блокаде портов и берегов Ирана с применением вооруженных сил, то такие действия однозначно подпадают под определение преступление агрессии", - сказала Захарова.

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1713 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9018 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов