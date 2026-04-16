В Москве раскритиковали меры США по блокаде Ормузского пролива

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Блокада Ормузского пролива со стороны США носит неправомерный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целом же меры США по введению морской блокады Ормузского пролива, будь то перехват судов или блокирование иранских портов, необходимо рассматривать исключительно в качестве односторонних и неправомерных как с точки зрения устава ООН, так и международного морского права, в частности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, "это очередная вольная интерпретация Вашингтоном международных правовых рамок, которая лишь способствует дальнейшей эскалации конфликта и, соответственно, приводит к соответствующим экономическим последствиям".

Как отметила Захарова, "согласно уставу ООН введение морской блокады возможно только по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве одной из коллективных мер для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

В данном случае, указала представитель внешнеполитического ведомства, таких решений не принималось.

"Если на деле речь пойдет о блокаде портов и берегов Ирана с применением вооруженных сил, то такие действия однозначно подпадают под определение преступление агрессии", - сказала Захарова.