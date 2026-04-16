Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит самолетов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Снижение прошлогоднего общего трафика авиакомпаний на 2,5% (до 108,9 млн человек) обусловлено спадом внутренних перевозок, который составил 3,8% (перевезено 81,5 млн), напоминает АЭВТ. Международный трафик вырос на 1,6% (до 27,4 млн человек), в том числе в дальнее зарубежье - на 8,5% (до 17,7 млн).

Коммерческая загрузка на внутренних линиях при этом осталась на высокой отметке 90,2%, а на рейсах за рубеж - увеличилась на 0,6 п.п., до 88,3%. Данные за январь-февраль 2026 года "подтверждают кристаллизацию тенденций", сказано в отчете: пассажиропоток внутри РФ сократился на 1,6% при росте занятости кресел на 0,5 п.п. (до 88,3%), тогда как на международных линиях выросли оба показателя - на 5,8% и 4,1 п.п. (до 90,5%) соответственно.

Приоритетное использование парка на зарубежных рейсах объясняется стремлением авиакомпаний к поддержанию финансовой устойчивости. По данным АЭВТ, за 9 месяцев 2025 года общая операционная прибыль перевозчиков упала на 30,4%, до 51,2 млрд руб. К такому результату привел опережающий рост расходов (на 8,6%, до 1,525 трлн руб.) над доходами (+6,7%, 1,576 трлн руб.).

При этом драйверами повышения расходной части стали затраты на аренду и лизинг авиатехники (+15%, 234,6 млрд руб.), ее техобслуживание и ремонт (+14,8%, 191,8 млрд руб.), аэропортовое обслуживание (+6,1%, 222,2 млрд руб.). Затраты на авиакеросин вместе с тем снизились на 1,6%, до 433,1 млрд руб., что продиктовано "как падением объемов перевозок, так и коррекцией цен на топливо".

Отдельным трендом АЭВТ выделяет экспансию иностранных перевозчиков, которые нарастили пассажиропоток в РФ в прошлом году на 21%, до 24,3 млн человек. Согласно отчету эмитента "Аэрофлота", доля зарубежных конкурентов в сегменте международных перевозок выросла до 46,5% с 41,4% за 2024 год. Причиной этого названо отсутствие у иностранцев "существенных ограничений, связанных с развитием парка".

В "Аэрофлоте" прогнозируют сохранение в 2026 году тенденций перераспределения провозных емкостей в пользу международных линий в сезон высокого спроса "и обратный рост внутрироссийских перевозок - в низкий сезон". При этом с учетом программ субсидирования в компании ждут дальнейшее развитие перевозок по межрегиональным и внутрирегиональным маршрутам, минуя аэропорты Московского авиаузла.

Роль последних как пересадочных центров может снижаться за счет частичного перераспределения транзитного пассажиропотока в региональные аэропорты, сказано в отчете компании, - таких как Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи.