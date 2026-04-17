В Москве пройдет очередное заседание СМИД СНГ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств пройдет 17 апреля в Москве.

"На заседании планируется подвести итоги выполнения плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ в 2025 году", - сообщали в исполкоме СНГ.

В проект повестки дня СМИД СНГ включены вопросы, касающиеся сотрудничества в гуманитарной и международной сферах, области образования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств "обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят приоритетные направления работы в формате сотрудничества, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 35-летия СНГ".

По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, направленных на повышение внешнеполитической координации, расширения взаимодействия в правоохранительной, культурно-гуманитарной сферах, добавила Захарова.

"Предполагается, что министры рассмотрят вопросы о придании статуса базовых организаций государств-участников СНГ двум российским образовательным учреждениям. Будут подведены итоги выполнения в 2025 году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников сотрудничества", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, в Москве запланировано проведение девятой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Захарова добавила, что в ходе встречи "предполагается обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии в общерегиональном формате". "Также внимание будет уделено тематике безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней", - отметила она.

"Участники мероприятия обсудят ход реализации договоренностей по итогам Второго саммита "Центральная Азия - Россия", - уточнила Захарова.

