Росавиация предупредила о возможности корректировки в расписании аэропорта Калининграда

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту Калининграда возможны изменения в графике рейсов, сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда", - говорится в сообщении, опубликованном утром в пятницу в канале агентства в мессенджере Max.

Пассажиры могут узнать статус своего рейса с помощью онлайн-табло авиагавани Храброво, добавили в Росавиации.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о введении временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково.