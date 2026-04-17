Росавиация предупредила о возможности корректировки в расписании аэропорта Калининграда

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту Калининграда возможны изменения в графике рейсов, сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда", - говорится в сообщении, опубликованном утром в пятницу в канале агентства в мессенджере Max.

Пассажиры могут узнать статус своего рейса с помощью онлайн-табло авиагавани Храброво, добавили в Росавиации.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о введении временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково.

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Более 14 тыс. человек привиты в Дагестане от гепатита А

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

 Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Израиль во время перемирия в Ливане оставляет за собой право отвечать на нападения

Трамп надеется на быстрое соглашение между Израилем и Ливаном

Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

 Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

 Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

 Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1718 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9021 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов