Крупную лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Тамбовской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Тамбовской области пяти граждан РФ, организовавших лабораторию по производству химических наркотиков, изъято почти 100 кг мефедрона.

"Пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств в особо крупном размере" , - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, задержанные устроили лабораторию по производству наркотиков в производственном помещении в Гавриловском муниципальном округе.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий из нарколаборатории изъяты химическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон весом более 97 кг, а также различные прекурсоры объемом свыше 5 тыс. литров" , - сказали в ЦОС.

Следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Тамбовская область ФСБ
Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Более 14 тыс. человек привиты в Дагестане от гепатита А

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

 Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Израиль во время перемирия в Ливане оставляет за собой право отвечать на нападения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов