Крупную лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Тамбовской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Тамбовской области пяти граждан РФ, организовавших лабораторию по производству химических наркотиков, изъято почти 100 кг мефедрона.

"Пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств в особо крупном размере" , - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, задержанные устроили лабораторию по производству наркотиков в производственном помещении в Гавриловском муниципальном округе.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий из нарколаборатории изъяты химическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон весом более 97 кг, а также различные прекурсоры объемом свыше 5 тыс. литров" , - сказали в ЦОС.

Следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).