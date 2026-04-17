В РФ за три месяца число совершенных иностранцами преступлений упало на 38,9%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали снижение числа совершенных иностранными гражданами преступлений в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России фиксирует значительное снижение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. По итогам первых трех месяцев года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 38,9% в сравнении с прошлогодним показателем", - сказала Волк журналистам.

За первые месяцы года, по данным полиции, фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. "По сравнению с прошлым годом данный показатель сократился на 44,2%. Особенно заметно снижение количества наркопреступлений, совершенных иностранными гражданами, - на 64,1%", - заявила Волк.

Кроме того, в министерстве отмечают сокращение совершенных иностранцами на 30% числа грабежей и преступлений против общественной безопасности, на 27,8% - убийств и покушений на убийство.

"Вместе с тем на уровне прошлого года осталось количество совершенных иностранными гражданами изнасилований и преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера", - уточнила представитель полиции.

Улучшение показателей в МВД связали с усилением контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации.

"К примеру, в связи с отменой необходимости сбора бумажных уведомлений и запуском в Московском регионе приложения "Амина" количество фактов подделки документов по линии миграции в столице уменьшилось на 66,4%, в Подмосковье - на 76,5%", - подчеркнула представитель полиции.