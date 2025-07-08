Поиск

СКР фиксирует рост числа преступлений, совершенных мигрантами в России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил о росте преступлений, совершенных мигрантами на территории России за пять месяцев текущего года, всего закон нарушили свыше 12 тыс. иностранцев.

"За 5 месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% и составило 18 873 деяния. Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился (с 4,3% до 5%)", - сообщили в СК РФ по итогам совещания, проведенного председателем комитета Александром Бастрыкиным.

По оценке ведомства, выросло также число преступлений повышенной общественной опасности, совершенных иностранцами, в частности, увеличилось на 22% количество половых посягательств, совершенных мигрантами. "Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000)", - отметили в СК.

Всего в текущем году нарушили уголовный закон Российской Федерации почти 12,5 тысяч иностранцев, говорится в сообщении.

Согласно информации СК, наряду с преступлениями иностранных граждан территориальными подразделениями ведомства расследуются дела в отношении чиновников, совершивших преступления в сфере миграционного учета.

Количество таких дел, по оценкам ведомства, возросло на 21%, в суд для рассмотрения по существу направлено 97 уголовных дел о совершении сотрудниками органов внутренних дел преступлений в области миграционного законодательства. К уголовной ответственности привлечены 120 человек, среди которых более 80 обвиняемых - это сотрудники миграционных подразделений ОВД.

"По представлениям следователей об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений мигрантами, к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника органов внутренних дел, среди которых 82 служат в подразделениях по вопросам миграции", - сообщили в СК.

В ходе совещания Бастрыкин заявил, что "антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал".

"Криминальные сводки и социальные сети пополняются новыми и новыми инцидентами, которые накаляют общественное недовольство", - сказал председатель СК.

Он ориентировал подчиненных на необходимость тесного сотрудничества с органами исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительными органами, отметив важность взаимного обмена информацией.

СКР Александр Бастрыкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет

Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ

Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ

Суд назначил на 10 июля рассмотрение по существу иска о передаче РФ доли Струкова в ЮГК

Депутаты предложили сдвинуть запуск цифрового рубля и универсального QR-кода для банков

Депутаты предложили сдвинуть запуск цифрового рубля и универсального QR-кода для банков

Проект закона о лишении мигрантов гражданства за пропаганду терроризма прошел I чтение

Twitch, Tik Tok и Pinterest оштрафованы на 7 млн руб. каждый

Twitch, Tik Tok и Pinterest оштрафованы на 7 млн руб. каждый

Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств

В Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Никитин изучит предложения Росавиации по отработке коллапсов в аэропортах из-за БПЛА

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });