Кабмин одобрил проект ФЗ о запрете получения гражданства иностранцами с непогашенной судимостью

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект федерального закона, уточняющий условия для запрета получения иностранцами российского гражданства.

"Законопроект направлен на исключение возможности приобретения гражданства РФ либо получения документов, дающих право на проживание в РФ, иностранными гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством", - сообщается в субботу на сайте кабмина.

Проект ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" был одобрен на заседании правительства 27 февраля и направлен в Государственную Думу для внесения в установленном порядке.